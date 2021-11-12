Мишустин: опыт Москвы позволяет ей претендовать на Экспо-2030

Премьер РФ рассказал о преимуществах Москвы.

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин заявил о том, что опыт Москвы в организации мероприятий позволяет ей претендовать на Экспо-2030. Такое заявление чиновник сделал в рамках онлайн-совещания руководителей правительственных структур стран-участниц СНГ. Он уточнил, что за последние года РФ неоднократно подтверждала, что может обеспечить комфорт и безопасность гостей при организации крупных международных мероприятий.

Столица за последние несколько лет неоднократно подтвердила, что умеет принимать гостей, может обеспечить комфорт, безопасность при проведении крупнейших мероприятий мирового масштаба. Все это позволяет Москве претендовать на право проведения Экспо. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер заметил, что в настоящее время Москва считается одним из наиболее динамичных в сфере развития мегаполисов. Город обладает развитой инфраструктурой и современным транспортным сообщением.

Мишустин призвал подписать соглашение о свободной торговле услугами в СНГ.

Фото и видео: Заседание Совета глав Правительств СНГ от 12.11.21