Мишустин призвал подписать соглашение о свободной торговле услугами в СНГ

Премьер оценил важность подписания документа в СНГ.

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин призвал подписать членов Содружества Независимых Государств соглашение о свободной торговле услугами в на территории СНГ. Соответствующее заявление чиновник сделал на заседании Совета руководителей правительств. Мероприятие проводилось в онлайн-режиме.

Еще больше возможностей для наращивания экономического взаимодействия даст заключение соглашения о свободной торговле услугами - на их долю приходится более половины валового продукта стран Содружества. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Российский представитель заметил, что в текущем году СНГ удалось существенно продвинуться в согласовании такого важного в экономическом плане документа. Он призвал завершить переговорный процесс между странами как можно скорее, после чего выходить на этап подписания международных соглашений.

Мишустин призвал сформировать систему внутреннего климатического регулирования в СНГ.

Фото и видео: Заседание Совета глав Правительств СНГ от 12.11.21