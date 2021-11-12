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Мишустин призвал подписать соглашение о свободной торговле услугами в СНГ

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Премьер оценил важность подписания документа в СНГ.

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин призвал подписать членов Содружества Независимых Государств соглашение о свободной торговле услугами в на территории СНГ. Соответствующее заявление чиновник сделал на заседании Совета руководителей правительств. Мероприятие проводилось в онлайн-режиме.

Еще больше возможностей для наращивания экономического взаимодействия даст заключение соглашения о свободной торговле услугами - на их долю приходится более половины валового продукта стран Содружества.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Российский представитель заметил, что в текущем году СНГ удалось существенно продвинуться в согласовании такого важного в экономическом плане документа. Он призвал завершить переговорный процесс между странами как можно скорее, после чего выходить на этап подписания международных соглашений.

Мишустин призвал сформировать систему внутреннего климатического регулирования в СНГ.

Фото и видео: Заседание Совета глав Правительств СНГ от 12.11.21

Теги: михаил мишустин, свободная торговля, снг
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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