Мишустин призвал сформировать систему внутреннего климатического регулирования в СНГ

В кабмине поделились позицией РФ по рынкам энергоресурсов и услуг.

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин призвал сформировать систему внутреннего климатического регулирования на территории членов Содружества Независимых Государств. Такой позицией Москвы чиновник поделился с иностранными партнерами на заседании Совета глав правительства СНГ. Мероприятие организовано в режиме видеосвязи.

СНГ сегодня - это перспективная площадка для взаимодействия по климатической повестке, обмена лучшими практиками по сокращению выбросов. Необходимо сформировать систему внутреннего климатического регулирования на пространстве СНГ. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению Мишустина, климатическая повестка не должна использоваться как рычаг для политического давления или проведения недобросовестной конкуренции или для недобросовестной конкуренции. В первую очередь говорится о мировых рынках энергетических услуг и энергоресурсов. РФ призвала СНГ обратить внимание на сохранение открытого и недискриминационного режима торговли и на соблюдение требований Всемирной торговой организации.

Мишустин: На развитие космической отрасли направят 6,5 миллиарда рублей.

Фото и видео: Заседание Совета глав Правительств СНГ от 12.11.21