На развитие космической отрасли направят 6,5 миллиарда рублей

Михаил Мишустин рассказал о задачах космонавтики в России.

Российское правительство дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли. Такое заявление сделал премьер-министр страны в рамках заседания кабинета министров. Михаил Мишустин объяснил, что денежные средства выделяются по поручению президента владимира Путина.

…В том числе на безусловное выполнение международных обязательств в этой области. Наша страна всегда была надежным партнером, который четко следует всем достигнутым договорённостям. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам чиновника, на сегодняшний день перед отечественной космонавтикой стоят важные стратегические цели. Самые амбициозные планы связаны с развитием проектов по исследованию дальнего космического пространства. Мишустин видит необходимость в повышении научного потенциала, а также модернизации и усовершенствовании инфраструктуры.

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Фото и видео: Правительство РФ