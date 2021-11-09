Кабмин утвердил новый порядок регистрации безработных

Граждане смогут регистрироваться на базе цифровой платформы "Работа в России".

Правительство России утвердило новый порядок регистрации безработных. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, влияние пандемии отразилось на всех сферах жизни граждан. Он также напомнил, в прошлом году правительство установило временный порядок регистрации на бирже труда через сайт "Работа в России" или с помощью портала госуслуг. Мишустин отметил, что такой способ стал удобным для многих граждан.

Продолжим такую практику. Люди, которые ищут или потеряли работу, смогут регистрироваться на базе единой цифровой платформы "Работа в России" и в дальнейшем. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин потребовал кратно увеличить объемы тестирования на ковид во всех регионах.

Видео: Правительство РФ