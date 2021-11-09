Мишустин потребовал кратно увеличить объемы тестирования на ковид во всех регионах

Премьер-министр РФ оценил эпидемиологическую ситуацию в стране.

Глава российского правительства дал поручение коллегам кратно увеличить объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. Михаил Мишустин сделал соответствующее заявление во время заседания координационного совета по борьбе с распространением ковида. Чиновник считает, что данная задача должна быть выполнена во всех регионах страны.

Президент поручил кратно увеличить тестирование на коронавирус. Важно, чтобы это исполнялось во всех субъектах РФ. В некоторых рост заболеваемости замедлился, в других дела обстоят не лучшим образом. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам премьера страны, для государства сейчас важной задачей является своевременное выявление инфицированных граждан. Это поможет остановить дальнейшее распространение ковида. Однако, по словам Мишустина, эпидемиологическая обстановка остается по регионам неоднородной.

Мишустин поручил главам регионов вводить при необходимости дополнительные ограничения.

Фото и видео: Правительство России



