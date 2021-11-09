Мишустин поручил главам регионов вводить при необходимости дополнительные ограничения

Глава кабмина РФ просит власти регионов наращивать темпы по вакцинации граждан.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил главам регионов при необходимости вырабатывать и вводить дополнительные ограничения. Такое заявление чиновник сделал на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Коллеги, прошу вас внимательно следить за ситуацией, оперативно принимать решения, активно работать с главными санитарными врачами в регионах. Очень важно строго контролировать соблюдение ограничительных мер. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Премьер-министр России попросил региональных руководителей обращать внимание темпам по наращиванию массовой вакцинации. Особое внимание будет уделено прививкам для людей, которым более 60 лет, а также оказанию своевременной медицинской помощи, обеспечения заболевших лекарственными препаратами и кислородом в случае необходимости.

Бумажный сертификат о вакцинации от ковида с 16 ноября можно будет получить в МФЦ.

Фото и видео: правительство России

