Бумажный сертификат о вакцинации от ковида с 16 ноября можно будет получить в МФЦ. Об этом на заседании координационного совета сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.
Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее. Необходимое для этого постановление правительства подписано.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Глава кабмина дал поручение руководству Минцифры до конца текщуей недели подготовить все технические возможности для того, чтобы услуга по вылаче QR-rкодов населению оказывалась без сбоев, регулярно, оперативно и удобным для граждан способом. Одновременно с Этим Минздрав и профильные ведомства утвердят порядок предоставления услуги.
Правительство РФ увеличит финансирование проектов программного обеспечения в промышленности.
Фото и видео: правительство России
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