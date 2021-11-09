Михаил Мишустин рассказал о новой опции для тех россиян, кто вакцинировался или переболел.

Бумажный сертификат о вакцинации от ковида с 16 ноября можно будет получить в МФЦ. Об этом на заседании координационного совета сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее. Необходимое для этого постановление правительства подписано. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина дал поручение руководству Минцифры до конца текщуей недели подготовить все технические возможности для того, чтобы услуга по вылаче QR-rкодов населению оказывалась без сбоев, регулярно, оперативно и удобным для граждан способом. Одновременно с Этим Минздрав и профильные ведомства утвердят порядок предоставления услуги.

Правительство РФ увеличит финансирование проектов программного обеспечения в промышленности.

Фото и видео: правительство России