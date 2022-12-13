Володин поручил профильным комитетам Думы внести предложения по возможному запрету вейпов

В ГД разработают предложения, чтобы запретить несовершеннолетним пользоваться электронными сигаретами с никотином.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента (по охране здоровья, по просвещению и по делам молодежи) в приоритетном порядке внести предложения по возможному запрету вейпов и электронных сигарет с системами доставки никотина для школьников. Соответствующее заявление депутат сделал в ходе пленарного заседания.

Давайте мы с вами, если вы не возражаете... так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов... изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин пояснил, что те нормы и требования, которые депутаты ранее приняли, предоставив российским регионам полномочия по регулированию этой сферы, не работают внутри страны.

Володин восхитился политической моделью, созданной Путиным.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ