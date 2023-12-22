Володин попросил проверить, сколько целевиков после вуза возвращается к работодателям

В Госдуме дали поручение Счетной палате России.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в Государственной Думе попросил Счетную палату проверить информацию о том, какое количество выпускников университетов, поступивших в рамках целевого приема, затем отправляются на работу к оплатившим их обучение в вузе работодателям. Такое заявление депутат сделал после того, как законодатели заслушали доклад о проделанной за год работе профильной структуры. Отчет представила политикам исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Есть возможность направлять учиться ребятишек в медицинские, педагогические вузы. Их принимают на льготных основаниях. Используются бюджетные места, но при этом мы видим с вами огромное количество вакансий в сельских, центральных районных больницах, образовательных учреждениях. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Вячеслав Володин добавил, что до 70 процентов от общего объема бюджетных мест в вузах страны можно формировать за счет целевиков. Однако властям важно понять, насколько эффективно решается этот вопрос с точки зрения целеполагания.

Володин: в референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ