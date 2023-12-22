Володин: ответственность за убийство мирных жителей Донецка лежит лично на Зеленском

По его словам, мир должен знать о преступлениях "киевского нацистского режима"

Ответственность за убийство мирных жителей Донецка лежит лично на президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, мир должен знать о преступлениях "киевского нацистского режима", который устроил 21 января обстрел из реактивных систем залпового огня в микрорайоне Текстильщик. В результате инцидента погибли 27 человек. В Госдуме единогласно приняли обращение к ООН и другим международным организациям "в связи с преступными атаками украинских вооруженных формирований против мирных граждан".

Ответственность за произошедшее лежит на кровавом нацистском киевском режиме, лично на Зеленском. Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Ранее Володин заявил, что семья для России является основой сегодняшнего дня и будущего.

Видео: Дума ТВ