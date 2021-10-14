Володин обратился к Зюганову фразой "нельзя так, нельзя"

В Госдуме призвали всех депутатов признать итоги сентябрьских выборов.

Российский депутат Вячеслав Володин обратился к Геннадию Зюганову фразой "нельзя так, нельзя". Ролик опубликован в Instagram-аккаунте "Дума ТВ". Спикер ГД призвал представителя КПРФ признать итоги парламентских выборов.

Если там, где вы победили, вы считаете как должное, "ЕР" должна признать. А там где вы проиграли, не признаете. Коллеги, давайте мы с вами на берегу договоримся: мы признаем там, где вы победили, и у нас вопросов нет. Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ

По мнению политика, "ЕР" "домолчится". Володин напомнил, что согласно решению Центральной избирательной комиссии парламентариев в нижнюю палату парламента РФ законно избрал народ. Со всеми имеющимися претензиями депутат рекомендовал коллеге обращаться в судебную инстанцию, а не политизировать вопросы в ГД. Володин считает, что такие конфликты разрушают доверие граждан к власти.

Полиция Москвы сообщила о незаконности акции КПРФ.

Фото и видео: ВК/Государственная Дума