Володин назвал главные вызовы для России

Главными вызовами для России в настоящее время остаются пандемия COVID-19 и бедность. Об этом заявил в ходе открытия весенней сессии нижней палаты парламента спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, законодательные инициативы по данным вопросам должны быть рассмотрены в первую очередь, а работу по ним необходимо вести на системной основе.
Главными вызовами сегодня остаются пандемия и бедность. Правильно, чтобы законодательные инициативы по решению этих вопросов рассматривались в приоритетном порядке.
Вячеслав Володин, спикер ГД
В числе приоритетных вопросов он также назвал обеспечение жильем детей-сирот, совершенствование системы оплаты труда, а также снижение цен и обращение криптовалют.
Ранее Володин предложил ввести KPI для оценки работы комитетов Думы.
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