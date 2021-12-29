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Володин назвал главные вызовы для России

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Законодательные инициативы по пандемии коронавируса и бедности должны быть рассмотрены в первую очередь, отметил спикер ГД.

Главными вызовами для России в настоящее время остаются пандемия COVID-19 и бедность. Об этом заявил в ходе открытия весенней сессии нижней палаты парламента спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, законодательные инициативы по данным вопросам должны быть рассмотрены в первую очередь, а работу по ним необходимо вести на системной основе.

Главными вызовами сегодня остаются пандемия и бедность. Правильно, чтобы законодательные инициативы по решению этих вопросов рассматривались в приоритетном порядке.

Вячеслав Володин, спикер ГД

В числе приоритетных вопросов он также назвал обеспечение жильем детей-сирот, совершенствование системы оплаты труда, а также снижение цен и обращение криптовалют.

Ранее Володин предложил ввести KPI для оценки работы комитетов Думы.

Видео: Госдума РФ

Теги: бедность, вячеслав володин, госдума, пандемия covid-19
Категории: Лента новостей, Новости России,

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