Володин назвал Прибалтийские страны марионетками фашиствующего режима в ЕС

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин назвал прибалтийские страны марионетками фашиствующего режима в Европейском союзе. Соответствующее заявление депутат нижней палаты парламента нашей страны сделал во время выступления на пленарном заседании в законодательном органе.

Если все согласны, готовим необходимые решения и выносим их на рассмотрение в четверг. Другого не ожидается от прибалтийских стран, которые являются марионетками режима, по-другому не назовешь ту власть, которая сегодня практически как тюрьма народов создана... Потому что основополагающие права граждан сегодня попираются в Европе. Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Известно, что Госдума в четверг рассмотрит предложения по ситуации с депортацией российских граждан из Латвии. Речь идет о том, что 10 октября Управление по делам гражданства и миграции в постсоветской республике (УДГМ) в интервью изданию Politico указало, что 841 проживающий на территории Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую "волну" миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания. В результате местные власти направили им уведомления о необходимости покинуть страну в срок до 13 числа. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя Европейского союза. Для этого требовалось сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для обустройства соотечественников на Родине.

