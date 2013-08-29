Спикер ГД РФ отметил, что Вашингтон признал координацию боевых действий против российских войск на Украине.

Вашингтон признал факт координации военных действий на Украине против РФ. Ситуацию прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Речь идёт не только о поставке вооружений и техники — киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Глава нижней палаты российского парламента отметил, власти США должны понести ответственность за свои действия. Кроме того, их необходимо внести в список военных преступников.

Ранее мы сообщили о том, что Минобороны показало кадры работы БПЛА и РЗСО на Украине.

Фото: Госдума РФ