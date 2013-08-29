Вашингтон признал факт координации военных действий на Украине против РФ. Ситуацию прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Речь идёт не только о поставке вооружений и техники — киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки.
Вячеслав Володин, спикер ГД РФ
Глава нижней палаты российского парламента отметил, власти США должны понести ответственность за свои действия. Кроме того, их необходимо внести в список военных преступников.
Ранее мы сообщили о том, что Минобороны показало кадры работы БПЛА и РЗСО на Украине.
Фото: Госдума РФ
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