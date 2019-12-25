Володин: группы продленного дня станут частью образовательного процесса

Председатель ГД рассказал о назначении соответствующих групп в школах.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что группы продленного дня станут частью образовательного процесса страны. Соответствующей информацией депутат поделился со своими подписчиками в собственном Telegram-канале. Политик отметил, что нижняя палата парламента РФ приступила к рассмотрению данной инициативы по регулированию работы в школах.

Группы продленного дня станут частью образовательного процесса. ГД приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы продленки, внесенного депутатами, за что им спасибо. Вячеслав Володин, депутат ГД

Эксперт пояснил россиянам, что согласно рассматриваемому законопроекту, решение об открытии школьных групп продленного дня будет приниматься образовательной организацией с учетом мнения родителей. Кроме присмотра за детьми сотрудники учреждения будут подготавливать их к занятиям, проводить секции и кружки по интересам, организовывать культурные мероприятия. При этом депутаты намерены снизить родительскую плату за счет предоставления регионам права по допфинансированию групп продленного дня.

Госдума приняла закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж.

Фото: Госдума России

