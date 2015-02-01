Госдума приняла закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж

Расписки фирм будут конвертированы в отечественные ценные бумаги.

Госдума России приняла в завершающем рассмотрение закон о делистинге российских компаний (их депозитарных расписок) с иностранных бирж. Депутаты уточнили, что далее последует конвертация расписок в отечественные ценные бумаги. Документ одобрен в рамках изучения поправок ко второму чтению чтения законопроекта по отмене обязательного аудита для части непубличных акционерных обществ.

Не допускаются размещение и (или) организация обращения за пределами РФ акций российских эмитентов посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов. принятый документ

Соответствующие поправки разработаны после обвала расписок крупнейших российских компаний в рамках Лондонской фондовой биржи (LSE). По мнению политиков из нижней палаты парламента РФ, обращение депозитарных расписок должно остановиться на иностранных биржах через 10 дней с момента вступления документа в законную силу. за пять рабочих дней компании обязуются предпринять "необходимые и достаточные" действия для расторжения договоров о размещении указанных расписок.

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