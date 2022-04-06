Документ одобрен в третьем чтении.

Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха. Соответствующий документ одобрен представителями нижней палаты парламента в рамках пленарного заседания от 6 апреля 2022 года. Проект принят в третьем завершающем чтении. Он предусматривает штрафные санкции для российских граждан до пяти тысяч рублей или аресте до 15 суток. Наказание для юридических лиц увеличивается до 100 тысяч рублей в виде штрафам по статье за публичное отождествление роли, целей и руководства Советского Союза и нацистской Германии в период Второй мировой войны. Политики предложили дополнить КОАП новой статьей под номером 13.48.

Нарушение ... запрета публичного отождествления...а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы". постановление ГД

Административное наказание коснется граждан в виде штрафа в 1-2 тысячи рублей или арестом на срок до 15 суток. Должностные лица заплатят государству 2-4 тысячи, юридические - от 10 до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение будет караться жестче: от 2,5-5 тысяч рублей для физлиц, от 5 до 20 тысяч для должностных и 50-100 для юридических. Также предусматривается административное приостановление деятельности компании на срок до 90 суток.

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Фото и видео: Госдума России