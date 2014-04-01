Косачев заявил о важности расследования работы лабораторий США на Украине

В Госдуме началось первое заседание по расследованию данного вопроса.

Российский сенатор, сопредседатель парламентской комиссии Константин Косачев заявил о важности расследования работы биологических лабораторий США на Украине. По мнению политика, речь идет о государственной безопасности страны в глобальном плане. Таким мнением спикер поделился с коллегами на первом рабочем профильном заседании. В рамках слушаний эксперты изучат актуальную информацию от министерства по обороне.

Слишком важна тема, которая взята в парламентское расследование. Слишком важны результаты нашей работы. Разумеется, в первую очередь для Российской Федерации, для безопасности наших граждан, но, конечно же, для интересов глобальной безопасности. вступительное слово Константина Косачева

Напомним, что Вооруженные силы РФ ранее провели презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Эти учреждения принимали участие в американской военно-биологической программе. Специалисты работали, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы.

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Фото и видео: Telegram / Совет Федерации

