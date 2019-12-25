Госдума продлила эксперимент с квотами на выбросы в атмосферу

Сроки реализации эксперимента продлены до конца 2026 года.

Государственная Дума России продлила эксперимент с квотами на вредные выбросы в атмосферу. Документ одобрен во втором и третьем завершающем чтении. В частности, в инициативе говорится о сроках реализации проекта до конца 2026 года. Действующее же законодательство предусматривает проведение такого эксперимента в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Специалисты занимаются снижением уровня загрязнения воздуха в отдельных городских поселениях и округах. Эксперимент может проводиться на территории Братска, Красноярска, Липецка, Магнитогорска, Медногорска, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Норильска, Омска, Челябинска, Череповца и Читы.

Закон продлевает срок проведения эксперимента на два года. В нем также закрепляется прав кабинета министров России определять другие городские поселения и городские округа с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы, на территории которых можно будет расширить эксперимент.

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Фото: Piter.tv