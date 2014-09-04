  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:40
75
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Володин: Украины не стало после распада СССР

0 0

Спикер Госдумы отметил, что потеря суверенитета начинается с утери национальной идентичности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украины не стало после распада СССР. Об этом он сообщил на пленарном заседании.

Володин отметил, что потеря суверенитета начинается с утери национальной идентичности. Он привел Украину в качестве примера тех стран, где допустили подобное. По его словам, за 30 лет после распада СССР государство превратилось в географическое наименование.

Ее история переписана, память предана, вера растоптана, культура разрушена, язык большинства населения - под запретом, духовно-нравственные ценности уничтожены, в итоге страны не стало.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин заявил, что Госдума приняла рекордное число законов.

Видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума россии, ссср, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии