Володин: Украины не стало после распада СССР

Спикер Госдумы отметил, что потеря суверенитета начинается с утери национальной идентичности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украины не стало после распада СССР. Об этом он сообщил на пленарном заседании.

Володин отметил, что потеря суверенитета начинается с утери национальной идентичности. Он привел Украину в качестве примера тех стран, где допустили подобное. По его словам, за 30 лет после распада СССР государство превратилось в географическое наименование.

Ее история переписана, память предана, вера растоптана, культура разрушена, язык большинства населения - под запретом, духовно-нравственные ценности уничтожены, в итоге страны не стало. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин заявил, что Госдума приняла рекордное число законов.

Видео: Telegram / Дума ТВ