Володин: Госдума приняла рекордное число законов

Он отметил, что это самое большое количество законов за всю историю работы парламента.

Госдума приняла рекордное число законов в 2022 году. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

По его словам, за этот год было принято 653 года. Володин отметил, что это самое большое количество законов за всю историю работы парламента.

Спасибо большое всем депутатам, главам Комитетов, руководителям фракций за ваше отношение к своим обязанностям. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевских лент.

Видео: Telegram / Дума ТВ