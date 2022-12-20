Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевских лент

За публичное осквернение символа грозит административная или уголовная ответственность.

Госдума приняла во II чтении закон о наказании за публичное осквернение георгиевских лент. Соавтором законопроекта выступила зампред Комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Согласно законопроекту георгиевская лента будет приравнена к символу воинской славы. За публичное осквернение символа грозит административная или уголовная ответственность.

Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 млн рублей. Юридическим лицам грозит штраф до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. За деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в интернете, предусмотрены штраф от 2 до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.

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