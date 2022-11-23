Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы

Депутаты внесли 750 поправок.

Государственная Дума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Руководитель профильного комитета по налогам и государственному бюджету Андрей Макаров подчеркнул, что к документу поступило 750 правок, из которых 605 было предложено принять. При этом общий объем денежных средств, рекомендованных к перераспределению, составляет порядка двух триллионов рублей. При этом расходы на проведение специальной военной операции будут подняты, несмотря на существующие трудности в экономической сфере. На 9,7% (500 миллиардов рублей) увеличились траты на образование, на здравоохранение - на 19% (или один триллион рублей) по сравнению с 2022 годом. Дополнительно будут поддерживаться семьи военнослужащих.

Мы знаем, что сегодня на них не распространяется ряд программ по благоустройству, по развитию инфраструктуры. И приняли решение взять их под свою опеку. Чтобы семьи военнослужащих, которые защищают нашу страну, ни в чем не нуждались. Вячеслав Володин, спикер ГД России

Также денежные средства из государственного бюджета будут направляться на развитие сельских территорий, возрождение трамвайных и троллейбусных маршрутов в городах. Будет увеличено финансирование военных городков и госпиталей. К 2025 году показатель превысит 108 миллиардов рублей. Дополнительно будут профинансированы регионы, а также дорожная инфраструктура, общественный транспорт.

Президент Кубы заявил, что проекты с Россией не пострадали от санкций.

Фото и видео: Государственная Дума России