Володин: Россия вернет свои замороженные активы с процентами

Председатель ГД рассказал о том, что следует решать существующие трудности.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин считает, что Россия вернет свои замороженные активы с процентами. Таким мнением депутат поделился с коллегами в рамках выступления Эльвиры Набиуллиной с ежегодным отчетом о работе Центробанка за прошедший год. Политик уточнил, что страна не потеряла свои ресурсы, они просто заморожены. Он призвал коллег заниматься работой по их возвращению.

И задачу так надо ставить. У нас много что забрали. Возвращает сейчас себе страна и эти активы, и территории. И деньги вернем, еще и проценты выплатят. Надо в это верить. Вячеслав Володин, парламентарий

Вячеслав Володин отметил, что российские депутаты несут определенную ответственность за ситуацию. Он напомнил, что ежемесячно и каждый год парламент принимает отчеты руководителя Центробанка. По словам политика, сейчас следует объединиться и сгруппироваться с правительством и ЦБ чтобы наказать тех, "кто так поступал".

ЦБ начнет проводить реальные расчеты с цифровым рублем в следующем году.

Фото и видео: Госдума России

