Володин: Дума подготовит законодательные инициативы по деофшоризации, исходя из послания

В парламенте рассказали о важности сформировать национально ориентированную экономику.

Председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин предложил поручить коллегам из профильных комитетов нижней палаты парламента продолжить работу по реализации тезисов послания президента к Федеральному собранию в сфере деофшоризации экономической системы страны. Об этом политик упомянул в ходе выступления на пленарном заседании в ГД от 22 февраля. Ранее глава фракции "СРЗП" сергей Миронов говорил о более эффективной работе по текущему вопросу. Специалисты подготовят необходимые инициативы и организуют эту работу совместно с кабинетом министров.

В этой связи давайте договоримся: у нас есть заместители, которые курирует разные комитеты, а это сфера не только комитета по промышленности, но и комитета по энергетике, комитета по ЖКХ и строительству, комитета по вопросам сельского хозяйства. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Депутат пояснил, что Госдумой уже приняты необходимые законодательные решения в сфере ТЭК (топливно-энергетического комплекса). Володин уточнил, что месторождения газа и нефти теперь внутри государства будут разрабатывать исключительно отечественные предприятия. Он призвал коллег создать более национально ориентированную экономику, чтобы денежные средства из нее не выводились за границу.

Володин: сейчас крайне важно объединяться вокруг президента.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ