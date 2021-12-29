Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надевать маску

Балерина будет обращаться в суд.

Российская балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надевать медицинскую маску. Журналисты узнали о том, что звезда прибыла в столичный аэропорт "Шереметьево" с Мальдивских островов. Конфликт между пассажиркой и бортпроводниками возник еще на борту самолета, когда женщина отказалась выполнять санитарные требования, обозначенные персоналом "Аэрофлота".

По предварительным данным, она отказалась выполнять требование бортпроводников надеть маску. Для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции. источник ТАСС

В интервью "Известиям" балерина рассказала свою версию произошедшего. Она считает, что в отделение правоохранительных органов попала не из-за маски, а потому, что не уступила место ребенку. Волочкова планирует обращаться в суд для защиты своих прав. Артистка считает, что стюард рейса по имени Иван спровоцировал конфликтную ситуацию. Она добавила, что не находилась в маске по той причине, что в момент съемки ей принесли кофе. По мнению звезды, против нее была устроена провокация и был нанесен ущерб деловой репутации.

В Петербурге задержаны топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF, в которую вкладывалась Волочкова.

Фото и видео: Telegram / SHOT