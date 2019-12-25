Волочкова через суд требует от Даны Борисовой 1 млн рублей

Балерина требует признать некие слова телеведущей, порочащими ее честь и несоответствующими действительности.

Балерина Анастасия Волочкова обратилась в Савеловский суд Москвы с иском к телеведущей Дане Борисовой и "Экспресс-газете". Она требует компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей плюс по 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного решения. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Исковое заявление от Волочковой было принято к производству 17 мая. Заседание назначено на 9 июля. Балерина требует признать некие слова телеведущей, опубликованные "Экспресс-газетой", порочащими ее честь и несоответствующими действительности.

По данным суда, Волочкова уже обращалась в инстанцию с похожим заявлением. Однако тогда иск оставили без рассмотрения из-за нарушения в его составлении.

Стоит отметить, что Дана Борисова решительно настроена на победу в суде. "Защита чести, достоинства и деловой репутации. Будем судиться!" – написала телеведущая в Instagram.

Ранее мы писали, что Волочкова оскорбила полицейских и пообещала "своим именем урегулировать процесс".

Фото: Instagram / volochkova_art