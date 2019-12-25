Она добавила, что пользуется большой популярностью у местных жителей.

Российская балерина Анастасия Волочкова оскорбила полицейских и пообещала "своим именем урегулировать процесс". Это произошло во время посещения ей села Дивеево, которое закрыто на карантин.

Артистка отказалась подписывать административный протокол и сказала сотрудникам полиции, что они занимаются бессмысленным делом. Она заявила, что они "не мужчины" и "до конца жизни будут ходить в этих намордниках".

При этом Волочкова напрямую оскорбила одного из сотрудников. Она добавила, что пользуется большой популярностью у местных жителей и назвала себя "примой-балериной всея Руси".

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, как проводит время на самоизоляции.