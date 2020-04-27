Анастасия Волочкова рассказала, как проводит время на самоизоляции

Артистка призналась, что ее режим остался прежним.

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, не повлиял на ее привычный режим дня. Об этом артистка рассказала телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам Волочковой, ее питание и физические нагрузки остались прежними, кроме того, балерина как обычно начинает день с окунания в ледяную воду и тренировок в балетном зале. Также на самоизоляции у артистки появилось больше времени для работы над проектом "Балерина в зазеркалье Цирка" в режиме онлайн.

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Все это закончится когда-нибудь, но мы должны сохранить свое человеческое обличие, какими бы мы ни были. Мы можем быть разными, но должны оставаться людьми. Анастасия Волочкова

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Фото: volochkova.ru