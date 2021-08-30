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Volkswagen унесло в кусты после столкновения с Kia на Большом проспекте П.С.

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Информация о пострадавших не поступала. 

Днем на Большом проспекте Петроградской стороны произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого иномарку Volkswagen унесло в кусты. Об этом 30 августа сообщил Piter.tv источник в правохранительных органах.

На кадрах можно увидеть, как водитель Volkswagen начал движение за пару секунд до зеленого сигнала светофора. В этот момент на последних секундах зеленого света пытается проехать салатовый Kia. Однако ни один автомобиль не успевает проехать на перекрестке. В результате столкновения Volkswagen унесло в кусты, Kia повезло чуть больше – машина осталась на дороге. 

Ранее мы писали, что оба мотоциклиста, врезавшиеся в бетономешалку в Петербурге, скончались.

Видео: Piter.tv

Теги: большой проспект пс, дтп
Категории: ДТП, Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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