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Оба мотоциклиста, врезавшиеся в бетономешалку в Петербурге, скончались
Сегодня, 7:08
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Оба мотоциклиста, врезавшиеся в бетономешалку в Петербурге, скончались

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Один умер на месте аварии, второй – спустя неделю в больнице.

В Петербурге умер второй мотоциклист, пострадавший в аварии с бетономешалкой. Об этом сообщил Telegram-канал "Мегаполис".

ДТП произошло 21 августа на Октябрьской набережной. Водитель бетономешалки совершил разворот в неположенном месте через двойную сплошную. В результате в грузовик врезались два мотоциклиста. Один из них скончался на месте происшествия, за жизнь второго врачи боролись неделю, однако спасти мужчину не смогли.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП на КАД перевернулся Volkswagen Tiguan.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, смертельное дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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