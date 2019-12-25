Оба мотоциклиста, врезавшиеся в бетономешалку в Петербурге, скончались

В Петербурге умер второй мотоциклист, пострадавший в аварии с бетономешалкой. Об этом сообщил Telegram-канал "Мегаполис".
ДТП произошло 21 августа на Октябрьской набережной. Водитель бетономешалки совершил разворот в неположенном месте через двойную сплошную. В результате в грузовик врезались два мотоциклиста. Один из них скончался на месте происшествия, за жизнь второго врачи боролись неделю, однако спасти мужчину не смогли.
Ранее мы писали, что в массовом ДТП на КАД перевернулся Volkswagen Tiguan.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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