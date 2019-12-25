Оба мотоциклиста, врезавшиеся в бетономешалку в Петербурге, скончались

Один умер на месте аварии, второй – спустя неделю в больнице.

В Петербурге умер второй мотоциклист, пострадавший в аварии с бетономешалкой. Об этом сообщил Telegram-канал "Мегаполис".

ДТП произошло 21 августа на Октябрьской набережной. Водитель бетономешалки совершил разворот в неположенном месте через двойную сплошную. В результате в грузовик врезались два мотоциклиста. Один из них скончался на месте происшествия, за жизнь второго врачи боролись неделю, однако спасти мужчину не смогли.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП на КАД перевернулся Volkswagen Tiguan.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб