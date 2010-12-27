  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Volkswagen заблокировал движение трамваев на Бухарестской улице
Сегодня, 9:32
75
Alena_Zinovieva

Volkswagen заблокировал движение трамваев на Бухарестской улице

0 0

Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на пути.

Утром 8 октября на Бухарестской улице произошло ДТП, которое привело к полной остановке трамвайного движения. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Volkswagen Polo не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути. В результате машина заблокировала движение трамваев в обе стороны.

Пострадавших в ДТП нет. Однако пассажирам трамваев пришлось выбирать другие способы проезда.

Ранее мы писали, что на "Спортивной" перевернулся автомобиль.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, нарушение пдд, трамвайное движение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии