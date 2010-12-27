Volkswagen заблокировал движение трамваев на Бухарестской улице

Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на пути.

Утром 8 октября на Бухарестской улице произошло ДТП, которое привело к полной остановке трамвайного движения. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Volkswagen Polo не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути. В результате машина заблокировала движение трамваев в обе стороны.

Пострадавших в ДТП нет. Однако пассажирам трамваев пришлось выбирать другие способы проезда.

Ранее мы писали, что на "Спортивной" перевернулся автомобиль.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб