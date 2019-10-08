На "Спортивной" перевернулся автомобиль

Петербуржцы заметили несчастного утром 8 октября.

Около станции метро "Спортивная" перевернулась иномарка. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. Инцидент произошел утром 8 октября. Очевидец добавил, что причина аварии ему неизвестна. Водитель умудрился попасть в ДТП на ровной дороге, на которой не было препятствий.

По предварительной информации никто серьезно не пострадал. На место были вызваны сотрудники ДПС, скорая помощь и пожарная служба. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Арсенальной набережной машина сбила перебегающего пешехода.

Фото и видео: Piter.tv

