Volkswagen сбил подростка на проспекте Непокоренных

В аварии в Калининском районе серьёзно пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.
Авария произошла накануне вечером около 6 дома на проспекте Непокорённых. По предварительной информации, Volkswagen Touareg сбил подростка, которые переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Юноша находится в больнице с тяжёлыми травмами, идёт проверка.
Ранее петербуржец в наркотическом опьянении сбил ребёнка и получил полгода условно.
Фото: ВК/ Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.
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