Volkswagen сбил подростка на проспекте Непокоренных

Юноша находится в больнице с тяжёлыми травмами.

В аварии в Калининском районе серьёзно пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла накануне вечером около 6 дома на проспекте Непокорённых. По предварительной информации, Volkswagen Touareg сбил подростка, которые переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Юноша находится в больнице с тяжёлыми травмами, идёт проверка.

Ранее петербуржец в наркотическом опьянении сбил ребёнка и получил полгода условно.

Фото: ВК/ Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.