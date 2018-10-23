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Volkswagen сбил подростка на проспекте Непокоренных
Сегодня, 8:54
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nastya960

Volkswagen сбил подростка на проспекте Непокоренных

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Юноша находится в больнице с тяжёлыми травмами.

В аварии в Калининском районе серьёзно пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла накануне вечером около 6 дома на проспекте Непокорённых. По предварительной информации, Volkswagen Touareg сбил подростка, которые переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Юноша находится в больнице с тяжёлыми травмами, идёт проверка.  

Ранее петербуржец в наркотическом опьянении сбил ребёнка и получил полгода условно.

Фото: ВК/ Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.

Теги: volkswagen, непокоренны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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