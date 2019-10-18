Volkswagen Polo загорелся после ДТП на Обводном канале

Инцидент попал на видео.

Днем 18 октября в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП. По словам очевидцев, возле дома №124 на набережной Обводного канала столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП Volkswagen Polo загорелся. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Иномарку удалось быстро потушить. На записи можно увидеть обгоревшую машину. Рядом с ней стоит другой разбитый автомобиль с открытым капотом. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в ДТП на Ленинском проспекте спасатели вырезали человека из машины.

Видео: Piter.TV