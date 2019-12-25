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Volkswagen Polo влетел в припаркованные на набережной Мойки автомобили
Сегодня, 9:16
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Arinablinova

Volkswagen Polo влетел в припаркованные на набережной Мойки автомобили

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Автомобиль сильно повредил капот и передний бампер.

В субботу утром, 13 июня, Volkswagen Polo влетел в припаркованные на набережной Мойки автомобили. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Автомобиль не только сильно повредил капот и передний бампер, но и столкнул между собой несколько стоящих впереди машин, "образовав гусеницу". 

На данный момент в случившемся пытаются разобраться сотрудники ДПС.

Ранее мы писали, что на "знаменитом" месте парковки Боярского в Петербурге заметили разноцветный BMW.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, много машин, парковка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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