Автомобиль сильно повредил капот и передний бампер.

В субботу утром, 13 июня, Volkswagen Polo влетел в припаркованные на набережной Мойки автомобили. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автомобиль не только сильно повредил капот и передний бампер, но и столкнул между собой несколько стоящих впереди машин, "образовав гусеницу".

На данный момент в случившемся пытаются разобраться сотрудники ДПС.

Ранее мы писали, что на "знаменитом" месте парковки Боярского в Петербурге заметили разноцветный BMW.

Фото: vk.com/spb_today