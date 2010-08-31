Волки обнаружили нору енотовидных собак в лесу под Всеволожском

Семье енотовидных собак необходимо как можно скорее завершить подготовку к зимовке, иначе ими полакомятся.

В одном из лесов Всеволожского района две енотовидные собаки активно готовятся к зимней спячке. Парочка уже нагуляла приличный жирок. Правда, эти же "округлившиеся бока" уже заинтересовали голодных волков. Об этом в своём Telegram-канале "Каждой твари по паре" известный биолог Павел Глазков.

"Напомню, енотовидные собаки – единственные из семейства псовых погружаются в зимний сон. Однако им стоит поторопиться, ведь на днях их нору обнаружили волки. Эти серые разбойники, в отличие от енотовидных собак, выглядят совсем не упитанными, а наоборот – худыми и голодными" Павел Глазков

Сейчас для волков наступает опасный период, когда им предстоит настоящая борьба за выживание, они становятся менее прихотливыми в еде. Поэтому дружная семья енотовидных собак желательно уйти в спячку, чтобы весной вновь предстать нашему взору.

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Фото: Telegram-канал "Каждой твари по паре"