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Волк: задержаны подозреваемые в разбойном нападении на ювелирный магазин в Тульской области

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Полиция установила преступников, укравших золотые украшения в Узловой.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин в Тульской области. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о том, что преступление попало на запись с камеры видеонаблюдения. Известно, что криминальный эпизод совершен злоумышленниками в городе Узловая. Посетители угрожали продавцам предметом, похожим на пистолет. Подозреваемые разбили девять витрин, а также унесли с собой украшения из золота на общую сумму более 15 миллионов рублей.

С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле, который вскоре был обнаружен брошенным.  Однако маскировка и заметание следов не помогли.

пресс-служба МВД РФ

Полицейские смогли задержать фигурантов расследования. Мужчины ранее были судимы. Они скрывались в арендованных квартирах, размещенных на территории Москвы.  По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ. Сейчас грабители отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, кража, мвд, ограбление, разбой, тульская область, ювелирные украшения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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