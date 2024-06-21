Волк: задержаны подозреваемые в разбойном нападении на ювелирный магазин в Тульской области

Полиция установила преступников, укравших золотые украшения в Узловой.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин в Тульской области. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о том, что преступление попало на запись с камеры видеонаблюдения. Известно, что криминальный эпизод совершен злоумышленниками в городе Узловая. Посетители угрожали продавцам предметом, похожим на пистолет. Подозреваемые разбили девять витрин, а также унесли с собой украшения из золота на общую сумму более 15 миллионов рублей.

С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле, который вскоре был обнаружен брошенным. Однако маскировка и заметание следов не помогли. пресс-служба МВД РФ

Полицейские смогли задержать фигурантов расследования. Мужчины ранее были судимы. Они скрывались в арендованных квартирах, размещенных на территории Москвы. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ. Сейчас грабители отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа