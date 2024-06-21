Пензенской полицией задержаны трое аферистов, продавшие 40 пенсионерам псевдомедицинские приборы

Полиция смогла раскрыть преступную схему в регионе по обману пожилых людей.

Российские правоохранительные органы в Пензенской области задержаны трое мошенников, продавшие 40 пенсионерам псевдомедицинские приборы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. В полиции отметили, что под видом представителей ветеранской организации злоумышленники проникали в квартиры престарелых граждан, в том числе участников Великой Отечественной войны. Затем аферисты убеждали клиентов в том, что им по одной из государственной программ положен специализированный медицинский прибор. Также они рассказывали старикам о якобы полезных для здоровья свойствах аппарата, а для его получения просили оплатить лишь небольшую комиссию в размере 15 тысяч рублей.

Введённые в заблуждение пенсионеры соглашались приобрести указанную продукцию по цене, которая в несколько раз превышала её рыночную стоимость. пресс-служба МВД РФ

Отметим, что в период с июля 2023 года по февраль 2024 года жертвами преступной группы стали 40 жителей Пензенской области. Общая сумма ущерба для пенсионеров составила 400 тысяч рублей. По криминальным эпизодам ведется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Фигуранты расследования уже дали признательные показания. Двоим из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий отправлен под домашний арест.

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Фото и видео: МВД Медиа