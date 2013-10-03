Биолог предупредил, что скоро волки начнут сбиваться в стаи в Ленобласти

Биолог поймал на камеру прогулку волка-одиночки.

Биолог Павел Глазков предупреждает: "Со дня на день волки начнут сбиваться в стаи, а пока они ходят по одиночке". Один из представителей хищной фауны Ленобласти попал в фотоловушку во Всеволожском районе.

Мне удалось заснять волка в светлое время суток. Это большая удача, ведь серые разбойники ведут сумеречный и ночной образ жизни. Судя по размеру, это молодой волк, ему около полутора лет. Волки в нашем регионе на свет появляются во второй половине весны. Зверь пока ещё в летнем наряде, но уже скоро начнёт переодеваться в свою зимнюю шубу. Павел Глазков, биолог, автор передачи "Каждой твари по паре"

Биолог также рассказал, что одиночество попавшего на камеру волка неудивительно: он молодой и сможет создать семью только по достижению хотя бы трех лет. Предыдущая стая распалась, но совсем скоро волки снова начнут сбиваться в группки. Возможно, брошенный своей семьей, этот зверь вскоре найдет пристанище в новой стае.

Ранее стало известно, что можно будет найти в лесах Ленобласти в октябре.

Фото: скриншот из видео: Telegram / Каждой твари по паре