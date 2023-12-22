Волк: глава МВД РФ получает доклады об обстановке в "Крокусе"

Глава российских правоохранительных органов Владимир Колокольцев получает доклады об обстановке в "Крокус Сити Холле", где вечером 22 марта произошел теракт. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк. Чиновниц добавила, что руководитель профильного ведомства лично посетил место преступления в Московской области. В полиции пояснили, что начальник незамедлительно прибыл к локации в Красногорске.
В режиме реального времени Владимир Колокольцев получает доклады об обстановке на месте происшествия.
Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ
В Саратовской области полицейские перекрыли канал незаконной миграции.
Фото и видео: Telegram / МВД Медиа
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