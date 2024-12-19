Волгоградские полицейские изъяли из незаконного оборота 120 тонн пива сомнительного производства

Оперативники и Росалкогольтабакконтроль провели рейд по торговым точкам.

Российские правоохранительные органы из Волгоградской области изъяли из незаконного оборота 120 тонн пива сомнительного производства. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД через социальные сети. Известно, что оперативные мероприятия состоялись при участии специалистов из Росалкогольтабакконтроля. Установлены личности двух местных жителей, причастных к незаконному обороту спиртосодержащей продукции в особо крупном размере. Одним из злоумышленников указан директор фирмы-поставщика пивной продукции. Слабоалкогольные напитки без обязательной маркировки подозреваемый поставлял из других регионов страны.

Помимо официально разрешённой деятельности вместе с подельниками осуществлял сбыт кустарно произведённого пива в торговые организации Волгограда. пресс-служба МВД РФ

Оперативники проверили товар в нескольких десятков точек, осуществляющих продажу пива. В арендованном складском помещении полицейские изъяли более трёх тысяч кег, а также бухгалтерскую документацию и черновые записи. Найденные образцы пивной продукции направлены на лабораторное исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото и видео: МВД Медиа