В волгоградском селе дети заразились неизвестным вирусом

Шестеро детей попали в больницу.

Инцидент произошел в селе Сидоры Волгоградской области. Шестеро детей в попали в больницу из-за неизвестной инфекции.

Как рассказал собеседник "РИА Новости", в среду троих детей доставили в инфекционное отделение областной больницы в Волгограде. Позже еще троих детей из одной семьи госпитализировали в районную больницу.

В администрации района сообщили, что по предварительным данным, у заболевших имеются признаки вирусной инфекции. Точный диагноз будет поставлен по результатам лабораторных исследований. На данный момент у остальных проверенных похожих симптомов не обнаружено.

Роспотребнадзор и прокуратура Волгоградской области уже проводит расследования.

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Фото: Pixbay.com