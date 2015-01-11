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В волгоградском селе дети заразились неизвестным вирусом
Сегодня, 16:18
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phil_k

В волгоградском селе дети заразились неизвестным вирусом

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Шестеро детей попали в больницу.

Инцидент произошел в селе Сидоры Волгоградской области. Шестеро детей в попали в больницу из-за неизвестной инфекции.

Как рассказал собеседник "РИА Новости", в среду троих детей  доставили в инфекционное отделение областной больницы в Волгограде. Позже еще троих детей из одной семьи госпитализировали в районную больницу.

В администрации района сообщили, что по предварительным данным, у заболевших имеются признаки вирусной инфекции.  Точный диагноз будет поставлен по результатам лабораторных исследований. На данный момент у остальных проверенных похожих симптомов не обнаружено.

Роспотребнадзор и прокуратура Волгоградской области уже проводит расследования.

Ранее мы сообщали, что в Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией.

Фото: Pixbay.com

Теги: вирус, волгоград
Категории: Происшествия, Лента новостей,

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