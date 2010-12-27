Волейбольный "Зенит" в третий раз выиграл "Мемориал Вячеслава Платонова"

"Динамо-ЛО" стали третьими.

Сегодня, 8 сентября, завершился волейбольный турнир "Мемориала Вячеслава Платонова".

В финальном матче встречались в Северной столице петербургский "Зенит" с уфимским "Уралом". Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

"Преимущество хозяев почти во всех игровых компонентах было ощутимым, а точечные ходы наставников вроде своевременных выходов на подачу Ивана Подребинкина еще увеличивали этот перевес", – сообщается в разборе игры на официальном сайте "Зенита".

Таким образом, петербуржцы третий раз подряд становятся победителями "Мемориала Вячеслава Платонова". Второе место занял "Урал", а третьими стали "Динамо-ЛО".

Ранее на Piter.TV: стали известны даты матчей РПЛ с участием "Зенита".

Фото: vczenit-spb.ru