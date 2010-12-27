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Волейбольный "Зенит" уступил команде АСК на тай-брейке
Сегодня, 8:17
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lesjasap

Волейбольный "Зенит" уступил команде АСК на тай-брейке

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Следующим соперником клуба станет МГТУ из столицы.

Петербургский волейбольный клуб "Зенит" уступил в Москве нижегородским спортсменам. Встреча проводилась в рамках предварительного этапа Кубка России. Весь матч клубы шли бок о бок, но в последнем моменте сдали позиции. Новички из АСК смогли выйти победителем благодаря тай-брейку. Игра завершилась со счетом 2:3.

Напомним, что накануне "Зенит" выиграл у московского "Динамо". Встреча состоялась за день до игры с АСК. Спортсмены могли не успеть восстановиться после предыдущего соперника, так как игра завершилась на пять часов позже планируемого 
времени

В следующий раз петербуржцев ждет игра против МГТУ. Игра назначена на 16 часов 21 сентября.

Ранее Piter.tv писал о том, что волейбольный "Зенит" в третий раз выиграл "Мемориал Вячеслава Платонова".

Фото: Вконтакте/ВК "Зенит"
 

Теги: волейбол, команда аск, москва
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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