Волейбольный "Зенит" предложил выбрать лучшее фото сезона 2019/2020

Выбрать лучшее фото предложили болельщикам.

В официальных соцсетях волейбольного клуба "Зенит" болельщикам предложили выбрать лучшее фото сезона 2019/2020.

Фотографии, выложенные на голосование, забавные: на некоторых снимках у игроков смешные выражения лиц и позы. Однако есть и очень милые фото, как например, где игрок дает "пять" маленькой болельщице. Проголосовать можно здесь.

Ранее мы писали, что хоккеисты СКА посоветовали фильмы и сериалы для карантинных дней.

Фото: "Волейбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург)" / Вконтакте