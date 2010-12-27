Волейбольный "Зенит" потерпел разгромное поражение в матче с "Факелом"

Финальный счет составил 0-3 (15:25, 18:25, 20:25).

В субботу, 9 ноября, в Петербурге на "Сибур Арене" в рамках пятого тура чемпионата России прошла встреча ВК "Зенит" с новоуренгойской командой "Факел". По итогам встречи сине-бело-голубые в сухую проиграли гостям и игра закончилась со счетом 0-3.

Первая партия закончилась со счетом 15:25. По итогу второй партии счет составил 18:25. В финальной "Факел" в очередной раз смог обыграть хозяев площадки. "Зенит" во время последней партии набрал 20 очков.

До встречи команды имели равные показатели: две победы и одно поражение. После игры "Зенит" опустился на шестое место в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" готов профинансировать переименование "Новокрестовской".

Фото: ВК "Зенит"