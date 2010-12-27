"Зенит" готов профинансировать переименование "Новокрестовской"

Сейчас предложение руководства петербургского футбольного клуба обсуждается в Смольном.

Руководство "Зенита" готово взять расходы по переименованию станции метро "Новокрестовская" на себя. По информации ТАСС, клуб отправил письмо на имя губернатора Петербурга еще в сентябре.

Сине-бело-голубые могут выступить спонсором работ по внесению изменений в городские схемы, карты и другие информационные носители, где есть наименование станции.

Сейчас изменение названия обсуждают в комитете по физкультуре и спорту, комитете по развитию транспортной инфраструктуры, комитете по транспорту, ГУП "Петербургский метрополитен" и администрации Петроградского района.

О том, что "Новокрестовскую" хотят переименовать в "Зенит" горожане узнали 7 ноября. Петербуржцы могут оставить свой голос "за" или "против" изменений на сайте правительства города.

Напомним, станцию метро Невско-Василеостровской линии открыли в мае 2018 года перед чемпионатом мира по футболу.

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