Волейболисты "Зенита" проиграли "Динамо" в Москве

Для "Зенита" это третье поражение подряд.

В среду, 23 февраля, волейболисты петербургской команды "Зенита" уступили московскому "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу.

Игра завершилась со счетом 3-1 (25:15, 25:20, 24:26, 25:14) в пользу москвичей.

Для "Зенита" это третье поражение подряд. "Динамо" на третьем месте в турнирной таблице, "Зенит" на четвёртой.

Ранее мы сообщали, что спортивная база "Олимпийские надежды" может закрыться – жители против. Стадион "Олимпийские надежды" построен в 1948 году, здесь занимаются беговыми лыжами, велоспортом, конькобежным спортом. Сейчас родители учащихся бьют тревогу: кажется, город может остаться без "Олимпийских надежд".

Фото: pixabay

